Falleció la comandante de Bomberos de Altamira tras accidente en carrera

Una profunda tristeza embarga al departamento del Huila tras confirmarse el fallecimiento de la comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Altamira, Lidia Tovar Chilito. El trágico suceso ocurrió el pasado domingo, mientras la oficial se encontraba en cumplimiento de su deber, brindando cobertura de seguridad y primeros auxilios durante una válida de motociclismo que se desarrollaba en dicho municipio.

Según el informe oficial brindado por el capitán Edinson Fernández, delegado departamental de bomberos, la comandante Tovar se encontraba atendiendo un incidente previo en la pista cuando fue embestida por una motocicleta de alto cilindraje de uno de los participantes. A pesar de la rápida intervención de sus compañeros de Timaná y el traslado de urgencia al hospital de Guadalupe, donde el personal médico logró estabilizarla momentáneamente tras maniobras de reanimación, la gravedad de las lesiones resultó fatal.

Lidia Tovar Chilito fue una figura emblemática del voluntariado en la región, con una trayectoria de más de dos décadas dedicada al servicio. Su partida deja un legado de entrega y valentía que ha sido resaltado por sus pares en todo el país. La comunidad de Altamira y el sistema de bomberos de Colombia hoy despiden a una heroína que, fiel a su juramento, entregó su vida mientras trabajaba para salvaguardar la de los demás.