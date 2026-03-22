Bombero de Comodoro Rivadavia recordó a Luis Gramajo a 10 años de su partida

En un clima de profundo respeto y recogimiento, la comunidad de Comodoro Rivadavia junto al cuerpo de Bomberos Voluntarios conmemoraron el décimo aniversario del fallecimiento de Luis Gramajo. El homenaje, realizado en el cementerio local, reunió a familiares, compañeros de armas y autoridades para recordar al único efectivo de la ciudad que perdió la vida en acto de servicio. Aquella tragedia, ocurrida mientras combatía un incendio en la zona de la costanera, dejó una huella imborrable en la institución y en el corazón de una sociedad que hoy, a diez años de distancia, mantiene su recuerdo como un estandarte de compromiso y vocación.

Durante la ceremonia, el padre del bombero fallecido, también llamado Luis Gramajo, compartió palabras cargadas de emoción que reflejan el dolor persistente de una pérdida que el tiempo no logra mitigar. Con sinceridad, expresó que cada aniversario representa una mezcla compleja de sentimientos y que, aunque el acompañamiento del cuerpo activo es constante y valorado, el vacío personal es una realidad con la que la familia convive día tras día. La presencia de las guardias de honor y las sirenas que resonaron en su memoria subrayaron el vínculo indisoluble que une a los bomberos con sus héroes caídos.

Para los Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia, la figura de Luis Gramajo trasciende la estadística para convertirse en un recordatorio cotidiano de los riesgos y la abnegación que exige la profesión. El acto no solo sirvió para ofrecer consuelo a sus seres queridos, sino también para reafirmar el compromiso de las nuevas generaciones de voluntarios con los valores que Luis representó hasta su último momento. A una década de aquel fatídico incendio, su nombre permanece grabado en la historia del cuartel y en la mística de una fuerza que nunca olvida a quienes lo dieron todo por la seguridad de sus vecinos.