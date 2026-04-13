Riohacha: Bomberos suspenden servicios por falta de recursos

El Cuerpo de Bomberos de Riohacha ha tomado una decisión drástica que pone en jaque la seguridad de la capital de La Guajira: la suspensión total de la atención de emergencias. Según confirmó el comandante de la institución, Efraín Castañeda, la medida responde a la asfixia financiera que atraviesa el cuartel y al estado de inoperatividad de sus máquinas, las cuales no han podido ser reparadas por falta de presupuesto.

A pesar de las recientes mesas de diálogo con la Administración Distrital, el proyecto para garantizar los aportes económicos necesarios no se ha concretado. “No hemos llegado a ningún acuerdo y, además, no podemos operar porque varias de las máquinas están fuera de servicio”, sentenció Castañeda. Esta situación deja a la comunidad de Riohacha en una vulnerabilidad absoluta, sin respuesta inmediata ante incendios, accidentes viales o rescates.

La preocupación crece entre los habitantes, quienes exigen a las autoridades distritales una solución inmediata. La parálisis de los bomberos no solo es un problema administrativo, sino una amenaza directa a la vida. Mientras el diálogo continúa estancado, la capital guajira espera que se priorice la seguridad pública y se devuelva la operatividad a una institución que es vital para la protección de todos.