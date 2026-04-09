Villa Regina: Bomberos renovaron su indumentaria de fajina

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Regina concretó una importante inversión destinada al bienestar y la operatividad de su personal. La institución realizó la compra de nuevas camperas de fajina para todos los integrantes del cuerpo activo, una adquisición clave para garantizar que los rescatistas cuenten con la protección térmica necesaria durante las guardias y las intervenciones en épocas de bajas temperaturas, características del clima patagónico.

La compra se realizó a la empresa FSE Equipamientos, una firma especializada en el rubro de seguridad y emergencias, asegurando que las prendas cumplan con los estándares de resistencia y visibilidad que la tarea bomberil exige. Esta renovación de la indumentaria no solo mejora la imagen institucional, sino que fundamentalmente busca que el voluntario trabaje en condiciones de confort y seguridad, minimizando el impacto del clima durante las largas jornadas de servicio.

Desde la comisión directiva de Villa Regina destacaron que equipar adecuadamente al personal es una prioridad constante. “Cuidar a quienes nos cuidan” es el eje de esta gestión, que entiende que el capital humano es el recurso más valioso del cuartel. Con esta nueva dotación de camperas, el equipo de Villa Regina refuerza su presencia en la comunidad, luciendo un uniforme unificado y técnicamente apto para seguir respondiendo con profesionalismo a cada llamado de emergencia en el Alto Valle.