Bomberos Voluntarios de Esquel incorporan nuevos equipos

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Esquel ha dado un salto tecnológico fundamental para la protección de la zona andina de Chubut. Gracias a un esfuerzo mancomunado entre los vecinos, organizaciones locales e instituciones, el cuartel ha sumado equipamiento de avanzada diseñado para optimizar la respuesta operativa tanto en el ejido urbano como en los desafiantes escenarios de incendios forestales que caracterizan a la región. Esta capitalización no solo renueva insumos básicos, sino que introduce herramientas de alta complejidad que elevan el estándar de seguridad de los voluntarios.

Entre las adquisiciones más estratégicas se destaca una cámara térmica de última generación, una herramienta que permite a los bomberos “ver” a través del humo denso y la oscuridad total. Este dispositivo es clave para localizar focos ígneos ocultos tras paredes o techos, y resulta vital en la búsqueda y rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas. Asimismo, la incorporación incluye nuevos Equipos de Respiración Autónoma (ERA) e indumentaria especializada que cumple con normas internacionales de resistencia térmica, garantizando que el personal pueda trabajar en atmósferas hostiles con la máxima protección pulmonar y corporal.

Las autoridades de la institución resaltaron que este logro es un reflejo del fuerte vínculo entre el cuartel y la comunidad de Esquel. Además del equipo personal, se sumaron herramientas de rescate específicas para intervenciones en accidentes viales y emergencias climáticas. Con esta nueva dotación, Esquel se posiciona como uno de los cuarteles mejor equipados de la provincia, reafirmando que la inversión en tecnología es el camino para minimizar riesgos y garantizar que, ante cada llamado de sirena, la respuesta sea más rápida, profesional y segura.