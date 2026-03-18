Bomberos de San Patricio del Chañar suman nuevo equipamiento

La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Patricio del Chañar ha dado un paso decisivo en la modernización de sus recursos técnicos para la atención de emergencias industriales y viales. Gracias a una importante donación gestionada por la empresa Shell Argentina, el cuerpo activo recibió una serie de elementos de protección personal y equipamiento específico para una unidad móvil, herramientas diseñadas exclusivamente para la intervención en siniestros que involucren materiales peligrosos. Esta adquisición representa una inversión cercana a los 90 mil dólares y se traduce en una mejora sustancial de los estándares de seguridad para el personal que opera en la primera línea de respuesta.

La incorporación de estos insumos es particularmente relevante dada la ubicación estratégica del cuartel, que brinda cobertura a una zona de alta sensibilidad operativa dentro de la cuenca de Vaca Muerta. La capacidad de contar con trajes de protección de nivel y equipos técnicos para el control de sustancias peligrosas permite que los bomberos del Chañar puedan mitigar riesgos químicos o derivados de hidrocarburos con una mayor eficacia y resguardo de su integridad física. Este refuerzo operativo no solo beneficia a los integrantes del cuerpo, sino que fortalece la red de seguridad de toda la región frente al constante flujo de materiales críticos en la zona.

Con esta nueva dotación, el móvil equipado funcionará como una unidad de respuesta rápida ante incidentes tecnológicos, elevando la profesionalización de la institución en un contexto donde el desarrollo energético demanda una prevención de alto nivel. La inversión realizada subraya la importancia de la colaboración entre el sector privado y las instituciones de emergencia, asegurando que los servidores públicos cuenten con la tecnología necesaria para enfrentar los desafíos que impone el crecimiento industrial en la provincia de Neuquén.