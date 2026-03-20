Bomberos recibió 45 maletines de emergencia química de Anphoterol

Laboratorios Kasem a través de Anphoterol, realizó una nueva entrega de 45 maletines para emergencias químicas, los cuales serán repartidos en las Compañías Haz-mat del país que cuenten con carros especializados.

Para complementar esta entrega, la empresa también donó 45 productos Anphoterol descontaminador nebulizado para reponer en las compañías que ya recibieron el maletín de emergencias en 2024.

La instancia fue liderada por el Presidente Nacional, Juan Carlos Field, quien la destacó como una “donación importantísima”, ya que, entre todos los productos donados entre 2024 y 2026 supera los 60 millones de pesos.

“Una donación de diferentes elementos que hoy se las entregamos a las compañías que no recibieron este beneficio anteriormente, y a las que si lo recibieron, haremos la renovación porque algunos de estos productos del kit tienen vencimiento de un año”, comentó la autoridad bomberil.

También agradeció la responsabilidad social empresarial de Laboratorios Kasem por los productos, diciendo que “nos hacen una donación de un producto que es muy bueno para las quemaduras químicas. Necesitamos e invito a todos los empresarios del país a seguir el ejemplo de esta empresa”.

Matías Garafulic, director de Anphoterol, reconoció que la idea nació a través de los contactos con diferentes compañías Haz-mat del país. “Nos dimos cuenta que el esfuerzo y sentido de vocación que tienen los bomberos es suficiente, nosotros asumimos la responsabilidad social empresarial de generar una donación a todas las unidades Haz-mat”.

Además, confirmó que buscan realizar más donaciones en el futuro y se comprometió a ir reponiendo los productos que hayan sido utilizados o hayan pasado su periodo de usabilidad.