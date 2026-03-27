Bomberos de Los Cardos renuevan su equipamiento con cascos certificados

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Los Cardos, en la provincia de Santa Fe, ha dado un paso fundamental en la seguridad de su personal operativo con la incorporación de nuevos cascos estructurales certificados. La adquisición, realizada a través de la firma especializada FSE Equipamientos, consiste en unidades del modelo KA.EN, reconocido en el mercado por cumplir con las normativas de seguridad más exigentes para el combate de incendios y rescates vehiculares. Esta inversión asegura que cada bombero cuente con una barrera de protección cefálica de alto impacto, diseñada para resistir temperaturas extremas y golpes en entornos colapsados.

La nueva dotación de cascos se distingue por una codificación visual estratégica, habiéndose incorporado unidades en colores amarillo, rojo y blanco. Esta diferenciación no es meramente estética; responde a una organización táctica dentro del teatro de operaciones, permitiendo identificar rápidamente los roles jerárquicos y las funciones de los brigadistas (como oficiales, suboficiales y bomberos de línea) en medio del humo o la baja visibilidad. La ergonomía y el diseño de los cascos KA.EN permiten además la integración de visores de protección facial y sistemas de iluminación, herramientas críticas para las intervenciones nocturnas o en espacios confinados.

Desde la Asociación de Bomberos de Los Cardos destacaron que la renovación del equipo de protección personal (EPP) es una prioridad constante para la institución. “Contar con equipamiento certificado no es un lujo, es una necesidad básica para que nuestros voluntarios regresen sanos a casa después de cada servicio”, señalaron. Con esta incorporación, el cuartel no solo moderniza su imagen institucional, sino que fortalece la confianza de sus integrantes al momento de enfrentar los desafíos que demanda la protección civil en la región santafesina.