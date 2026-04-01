Bomberos Voluntarios de Ramallo celebran 53 años de servicio

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ramallo conmemora este 31 de marzo su 53° aniversario, reafirmando una historia marcada por el compromiso, la vocación y el servicio desinteresado hacia la comunidad. La institución fue fundada en 1973, luego de un proceso que se inició un año antes con la organización de vecinos que impulsaron la creación de un cuerpo activo en el distrito.

Los orígenes se remontan a 1972, cuando comenzaron las primeras reuniones para dar forma al proyecto. En aquel entonces, la primera sede funcionó en un galpón sobre la Avenida San Martín, frente a la actual estación de servicio YPF, y el primer jefe del cuerpo activo fue Luciano Morzoli.

Posteriormente, la institución fue creciendo, sumando equipamiento, personal y estructura hasta obtener su personería jurídica el 31 de marzo de 1973, fecha que marca oficialmente su fundación. Con el paso de los años, los Bomberos Voluntarios de Ramallo se consolidaron como una de las entidades más respetadas de la comunidad.

Actualmente, cuentan con un cuerpo activo integrado por hombres y mujeres, con destacamentos en Ramallo y Villa Ramallo, y una flota de unidades que permite dar respuesta a distintas emergencias, desde incendios hasta rescates y accidentes.

El crecimiento institucional también se vio reflejado en la incorporación de equipamiento y nuevas unidades. En los últimos años, por ejemplo, se sumaron móviles de rescate y tecnología que fortalecen la capacidad operativa del cuartel, gracias al esfuerzo conjunto de la institución y el acompañamiento de la comunidad y organismos locales.