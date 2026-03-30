Muere bombero de Medellín mientras atendía incendio

Un bombero del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín murió mientras atendía una emergencia en el barrio La Toscana, en el norte de la ciudad. Se trata de Iván Darío Posada Gómez, de 34 años, quien falleció en cumplimiento de su labor. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la noticia a través de sus redes sociales y expresó condolencias a la familia y compañeros del uniformado.

“Hoy Medellín está de luto. Me duele profundamente informar la partida de nuestro bombero Iván Darío Posada Gómez de 34 años, quien falleció mientras cumplía con su deber en la atención de un incendio en el barrio La Toscana”, señaló el mandatario.

Posada Gómez había ingresado al Cuerpo de Bomberos de Medellín en diciembre de 2016, donde, según el alcalde, se destacó por su vocación de servicio y compromiso con la protección de la vida.

El informe del hecho asegura: “Durante la atención de un incendio estructural en el barrio Toscana, tres bomberos quedaron atrapados tras el colapso de una losa. Dos de ellos lograron salir ilesos y realizaron maniobras para asistir a su compañero, quien fue trasladado a un centro hospitalario, donde posteriormente falleció. El incendio fue controlado en su totalidad y no se reportan afectaciones a la ciudadanía”.