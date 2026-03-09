Villa de Merlo presentó nueva Unidad: un camión cisterna de alta capacidad

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa de Merlo formalizó la incorporación de una pieza clave para su esquema de emergencias con la presentación y el bautismo de la Unidad 16. El acto oficial tuvo lugar en la emblemática rotonda de ingreso a la ciudad, frente al monumento al bombero, y contó con la participación de la Jefatura, la Comisión Directiva, el Cuerpo Activo y una importante cantidad de vecinos que se acercaron para celebrar este avance institucional.

El nuevo vehículo es un camión cisterna Scania P114 de 340 HP, que cuenta con transmisión 4×2 y caja automática, diseñado para optimizar los tiempos de respuesta y la eficiencia en el abastecimiento de agua. Con una capacidad de 9.000 litros, la unidad fue equipada con una devanadera de ataque rápido, una bomba marca Rovatti y diversos accesorios técnicos específicos que la transforman en una herramienta fundamental para intervenciones de gran magnitud, tanto en incendios estructurales como forestales.

Desde el cuartel explicaron que esta adquisición se integró a una flota planificada donde cada unidad cumple una función técnica particular dentro del sistema de prevención y auxilio. Las autoridades destacaron que la llegada del Scania P114 permitió al personal contar con los recursos necesarios para acompañar el crecimiento demográfico de Merlo, asegurando un servicio de calidad acorde a las demandas actuales de la villa turística y sus zonas de influencia.

Durante la ceremonia, los representantes de la institución agradecieron profundamente el acompañamiento de la comunidad merlina, señalando que este logro fue posible gracias al aporte de los vecinos y colaboradores que apoyan a la asociación. Remarcaron que el esfuerzo conjunto permitió no solo la compra del camión, sino también la actualización constante de indumentaria y equipos de protección, reafirmando el compromiso de los bomberos de estar a la altura de cada evento que requiera su asistencia.