El Gobierno de Misiones destinó más de 133 millones de pesos para bomberos

En un acto celebrado el pasado sábado 7 de marzo en la sede de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Montecarlo, el Gobierno provincial formalizó una inversión estratégica superior a los 133 millones de pesos destinada al fortalecimiento del sistema de emergencias. La entrega de recursos fue encabezada por el ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Martín Recamán, junto al subsecretario de Ordenamiento Territorial, Lucas Russo, y contó con la participación de autoridades municipales y representantes de diversas entidades bomberiles de la región.

El financiamiento, que alcanzó un total de 133.448.640 pesos, permitió la adquisición de equipamiento crítico para la lucha contra incendios y elementos de protección personal de alta calidad. Estos recursos fueron distribuidos de manera equitativa entre 41 asociaciones de bomberos voluntarios de la provincia, alcanzando también a la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios y su Academia Provincial. El objetivo central de esta asignación fue garantizar que cada cuerpo activo cuente con las herramientas necesarias para proteger el territorio y asegurar la continuidad de los programas de capacitación técnica.

Desde la Federación de Misiones destacaron que esta iniciativa permitió consolidar la capacidad operativa de los brigadistas en un contexto de alta exigencia para los recursos forestales y urbanos. Las autoridades institucionales valoraron el respaldo del Ejecutivo provincial como un aporte clave para la coordinación interinstitucional, especialmente en la integración de esfuerzos con los equipos del Ministerio de Ecología. Esta sinergia resultó fundamental para mejorar los tiempos de respuesta y la seguridad de los efectivos que operan en zonas de riesgo.

La jornada concluyó con un reconocimiento al compromiso diario de los bomberos voluntarios, subrayando que la inversión en tecnología y seguridad personal es la base para una protección civil eficiente. Con esta nueva dotación de suministros, la provincia de Misiones reforzó su esquema de prevención y combate de siniestros, reafirmando una política de Estado orientada a la preservación de los bienes de la comunidad y la integridad de sus recursos naturales.