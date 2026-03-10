Dos bomberos forestales fallecieron durante el combate de un incendio

Baja Verapaz.- La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) confirmó el trágico fallecimiento de dos integrantes de la brigada de bomberos forestales de Rabinal, quienes perdieron la vida mientras cumplían con su labor en el departamento de Baja Verapaz. El suceso ocurrió durante las maniobras de control y extinción de un incendio forestal que se desarrollaba en la aldea Chupel, ubicada en la jurisdicción de San Miguel Chicaj, donde las condiciones del terreno y la intensidad del fuego complicaron las tareas de los brigadistas.

Las víctimas fueron identificadas oficialmente como Edvin Armando García Sucup y César Augusto Pérez García. Ambos combatientes se encontraban trabajando en la línea de fuego para evitar que las llamas continuaran propagándose por las zonas boscosas de la región cuando se produjo el incidente que les costó la vida. La noticia generó una profunda conmoción en el sistema de respuesta de Guatemala, resaltando el alto riesgo al que se exponen diariamente los bomberos forestales durante la temporada de incendios.

Desde la Conred y diversas instituciones de socorro se expresaron condolencias a las familias de los fallecidos, subrayando el heroísmo y la entrega de García Sucup y Pérez García en defensa de los recursos naturales y la seguridad de las comunidades locales. Este hecho puso de manifiesto la necesidad de continuar fortaleciendo los protocolos de seguridad y el equipamiento de las brigadas rurales que operan en zonas de difícil acceso, donde las variables climáticas suelen transformar los incendios en escenarios impredecibles.

El sacrificio de estos dos brigadistas fue reconocido por sus compañeros y autoridades nacionales como un testimonio de la máxima vocación de servicio. La pérdida de estos integrantes de la brigada de Rabinal representa un duro golpe para el cuerpo de bomberos forestales de Baja Verapaz, cuya labor resulta fundamental para la preservación de los ecosistemas en el territorio guatemalteco.