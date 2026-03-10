Bomberos recibió una ambulancia donada por la Embajada de Israel

Buenos Aires.- La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano incorporó una nueva unidad sanitaria a su flota operativa tras una donación formal realizada por la Embajada de Israel. El embajador fue recibido en el cuartel por el presidente de la institución, Diego Díaz, junto a integrantes del cuerpo activo, en un encuentro que subrayó la cooperación internacional y el compromiso con la seguridad civil en el sur del Conurbano Bonaerense.

El vehículo entregado es una ambulancia equipada con tecnología para intervenciones de alta complejidad, diseñada para asistir en escenarios críticos que requieren soporte vital avanzado. Esta unidad permitirá a los bomberos optimizar la atención médica prehospitalaria, reforzando la capacidad de respuesta en accidentes viales, operativos de rescate y emergencias médicas de diversa índole que el cuartel atiende diariamente en su vasta jurisdicción.

Durante el acto, Diego Díaz expresó su profundo agradecimiento a la representación diplomática, remarcando la importancia estratégica de contar con equipamiento de estas características. El dirigente destacó que la nueva unidad no solo representa un avance técnico para la institución, sino que impacta directamente en la calidad de la asistencia que reciben los vecinos, garantizando traslados seguros y una atención inmediata en momentos donde cada minuto es determinante.

Con la puesta en funciones de esta ambulancia, los Bomberos de Solano fortalecen su rol como prestadores de servicios de emergencia integrales. La llegada de este recurso sanitario de vanguardia permite al personal voluntario trabajar con herramientas adecuadas para la preservación de la vida, consolidando la operatividad de uno de los cuarteles con mayor demanda de intervenciones en la región bonaerense.