El Destacamento 3 de Bomberos celebró tres décadas de trabajo

En una ceremonia realizada frente a sus instalaciones, el Destacamento 3 de Bomberos Voluntarios conmemoró su trigésimo aniversario con un acto oficial que reunió a las máximas autoridades locales y regionales. El evento contó con la participación del intendente Othar Macharashvili, el viceintendente Maximiliano Sampaoli y el diputado Juan Pablo Luque, además de funcionarios municipales, concejales, representantes de fuerzas de seguridad y familias de la institución.

Durante la jornada se llevaron a cabo diversos reconocimientos destinados a los efectivos que se destacaron en sus labores operativas y a los colaboradores que sostienen el funcionamiento del cuartel. Asimismo, se vivió un momento de profunda emotividad al recordar a los integrantes fallecidos, cuya huella permanece presente en la historia y los valores de la asociación.

El jefe del destacamento, Adrián Carrizo, destacó que cumplir treinta años representa una historia de trabajo ininterrumpido y un compromiso ineludible con la sociedad. En sus declaraciones, subrayó que la labor del bombero voluntario trasciende el uso de un uniforme, ya que implica un sacrificio personal constante que a menudo conlleva postergar el descanso y el tiempo familiar para servir al prójimo sin esperar retribución alguna. Carrizo definió al cuartel no solo como un centro de respuesta ante emergencias, sino como un espacio de formación de vínculos que funcionan como soporte en los momentos de mayor dificultad.

Por su parte, el jefe del Cuerpo Activo, José Ayamilla, expresó el orgullo que representa para los efectivos portar el uniforme y agradeció la humildad y transparencia del personal bajo su mando. La jefatura manifestó su gratificación por el acompañamiento constante de los voluntarios, resaltando la importancia del tiempo que cada integrante cede de su vida privada para garantizar la seguridad de la comunidad. El acto concluyó con la renovación del compromiso institucional de seguir brindando un servicio profesional y desinteresado a toda la ciudadanía.