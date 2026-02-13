Un bombero salvó la vida de un bebé tras una maniobra de reanimación

Un emotivo y heroico suceso tuvo lugar en el Cuartel Central de Bomberos Voluntarios, ubicado en Yatasto 995, cuando un efectivo de la institución logró estabilizar a un bebé que llegó al lugar en estado crítico. La rápida intervención del bombero permitió que el menor recuperara sus signos vitales antes de ser trasladado a un centro de salud.

La emergencia comenzó cuando un padre arribó desesperado al cuartel con su hijo en brazos. Según informaron fuentes ligadas a la institución, el pequeño se encontraba inconsciente, presentaba convulsiones y manifestaba serias dificultades para respirar, un cuadro de extrema gravedad que requería acción inmediata.

Accionar bajo presión

Sin perder un segundo, el bombero inició las maniobras de auxilio mediante masajes de estimulación en el pecho y la espalda. Gracias a este procedimiento, el bebé comenzó a reaccionar, recuperó la capacidad de respirar por sus propios medios y, tras sufrir algunos vómitos, mostró signos de estabilización.

Posteriormente, una ambulancia se hizo presente en el cuartel para trasladar al menor a un hospital cercano, donde recibió atención médica especializada para completar su recuperación.

El impacto emocional de la intervención

Desde la jefatura del Cuartel destacaron no solo la pericia técnica, sino también el desgaste emocional que conllevan este tipo de intervenciones. Por este motivo, se informó oficialmente que las autoridades le otorgaron al bombero interviniente el resto de la jornada libre para descansar y recuperarse del estrés generado por la intensa situación vivida.

Este hecho volvió a poner de manifiesto la importancia de los cuarteles de bomberos como puntos de referencia y auxilio vital para la comunidad, incluso más allá de los incendios o accidentes viales.