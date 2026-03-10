Crisis institucional y operativa en el cuartel de Bomberos de Federación

Entre Rios.- La crisis institucional que atraviesa el cuartel de Bomberos Voluntarios de Federación sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. Un grupo de integrantes del cuerpo activo envió una nota formal al presidente de la comisión directiva, Gabriel Román, en la que advierten sobre serias irregularidades en el funcionamiento interno de la institución y manifiestan su profunda preocupación por la situación actual.

De esta manera, los propios bomberos confirmaron y ampliaron públicamente lo que desde hace tiempo viene denunciando 7Paginas respecto a los problemas administrativos, el manejo personal de la institución y la posible acefalía de la comisión directiva.

La situación generó mayor inquietud entre los vecinos luego de que días atrás el abogado federense Andrés Messina denunciara públicamente el mal funcionamiento del cuartel ante el llamado de vecinos de la zona rural durante un incendio. Ahora, la nota presentada por integrantes del cuerpo activo aporta detalles concretos sobre las dificultades internas que atraviesa el servicio.

Malestar interno y denuncias por maltrato

En la nota dirigida al presidente de la Asociación Amigos de Bomberos Voluntarios de Federación, los firmantes expresan su preocupación por situaciones reiteradas vinculadas al trato, la conducción y la organización interna, que —según sostienen— han generado un fuerte malestar entre el personal.

En particular, señalan conductas que consideran inapropiadas por parte de la cabo primero Griselda Anahí Gálvez, quien actualmente estaría ejerciendo funciones de conducción del cuerpo activo.

De acuerdo a lo expresado por los bomberos, existirían situaciones de maltrato y amenazas hacia integrantes del cuerpo y colaboradores, además de falta de comunicación sobre decisiones internas como ascensos, pases a reserva o bajas de personal, las cuales —según denuncian— en algunos casos se habrían realizado sin notificación formal.

También mencionan la ausencia de reuniones internas necesarias para el funcionamiento institucional, la falta de diálogo para atender inquietudes del personal y un trato diferencial hacia un grupo reducido dentro del cuartel.

Problemas operativos y en las unidades

El documento también advierte sobre deficiencias organizativas y de coordinación tanto en intervenciones como en el funcionamiento interno del cuartel.

Entre las situaciones señaladas figuran demoras innecesarias en la salida de los móviles, falta de verificación del equipamiento antes de acudir a los siniestros y problemas en el acondicionamiento de las unidades.

Los bomberos mencionan además la falta de control sobre elementos esenciales como mangas, herramientas, equipos de respiración autónoma (ERA) y vestimenta de protección personal.

A esto se suma el deterioro general de las instalaciones, señalando problemas de limpieza tanto en los móviles como en sectores del cuartel como la sala de unidades, vestuarios y guardia.

Según advierten en la nota, estas situaciones podrían comprometer la eficiencia operativa, la seguridad del personal y la respuesta ante emergencias que requieren los vecinos.

Reducción del personal y temor a represalias

Los firmantes sostienen que los problemas no son recientes sino que se vienen arrastrando desde hace tiempo, lo que habría generado una reducción del personal activo, con integrantes que actualmente se encuentran en reserva, con licencia o que directamente fueron dados de baja.

En el documento también solicitan que la presentación no derive en represalias ni sanciones disciplinarias arbitrarias contra quienes firmaron la nota, manifestando temor por posibles situaciones de hostigamiento dentro de la institución.

Dudas sobre la conducción del cuerpo activo

Según pudo saber 7Paginas, uno de los puntos que también genera cuestionamientos es la situación jerárquica de la persona que actualmente conduce el cuerpo activo.

De acuerdo a versiones recogidas por este medio, la cabo primero señalada en la nota no contaría con la jerarquía suficiente para ejercer ese cargo, ya que el reglamento establece que la conducción debería recaer en un oficial y no en un suboficial.

Además, trascendió que esa designación tampoco estaría asentada formalmente en actas, lo que alimenta las críticas sobre el manejo unipersonal que —según denuncian— llevaría adelante el presidente de la comisión directiva, Gabriel Román.

Crece la preocupación en la comunidad

Frente a este escenario, la preocupación entre los vecinos de Federación continúa creciendo, especialmente teniendo en cuenta que el cuartel de Bomberos Voluntarios cumple un rol fundamental en la atención de emergencias tanto en la ciudad como en la zona rural.

Mientras tanto, los firmantes de la nota solicitaron a la comisión directiva que analice la situación y adopte las medidas correctivas necesarias para garantizar el normal funcionamiento de la institución y recuperar la confianza del personal y de la comunidad.

