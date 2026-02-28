Bomberos de Morteros fortaleció su formación técnica y operativa

El personal de la Asociación Bomberos Voluntarios de Morteros participó en una nueva jornada de instrucción profesional diseñada para optimizar los procedimientos internos y reforzar los conocimientos técnicos necesarios ante situaciones de emergencia. La actividad se centró en la actualización de protocolos vigentes, asegurando que la respuesta del cuartel esté alineada con los sistemas actuales de intervención inmediata.

La capacitación contó con la participación activa del personal de cuarteleros y miembros del cuerpo de bomberos, quienes trabajaron sobre ejes fundamentales para el desempeño en el campo de acción. A diferencia de otros entrenamientos estrictamente operativos, esta jornada integró herramientas técnicas para la estandarización de maniobras y aspectos psicosociales para la gestión del estrés y la toma de decisiones bajo presión.

Desde la institución destacaron que estas instancias de formación resultan esenciales para mantener los pilares de profesionalismo, vocación y servicio que caracterizan a los Bomberos de Morteros. La constante actualización del personal permite que la comunidad cuente con un equipo preparado para afrontar desafíos complejos con la mayor responsabilidad técnica y eficiencia.

Con este nuevo paso en su plan de capacitación anual, el cuartel de Morteros continuó invirtiendo en su capital humano como estrategia principal para elevar la calidad de su servicio a la ciudad y a toda la región.