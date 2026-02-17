El Destacamento de Salvador María celebró sus 44 años con una nueva unidad

En el marco de los festejos por el 44° aniversario del Destacamento N° 1 “Oficial Daniel Paciente”, perteneciente a los Bomberos Voluntarios de Lobos, se vivió un momento de profunda emoción con la presentación oficial de una nueva ambulancia. La unidad, identificada como el Móvil 42, fue gestionada ante el gobierno bonaerense para fortalecer el servicio de emergencias médicas en la localidad.

El acto central tuvo lugar frente a la sede de la institución, sobre la avenida Dr. Topa, y contó con la presencia del intendente Jorge Etcheverry. Durante la ceremonia, se dio lectura a una nota del senador nacional Juan Manuel Abal Medina, quien fue señalado como el impulsor de las gestiones necesarias para concretar la llegada de esta flamante unidad sanitaria.

Reconocimiento a la trayectoria y el mérito

La celebración no solo se centró en el crecimiento del parque automotor, sino también en el valor del capital humano del cuartel. Tras el tradicional toque de silencio, se procedió a realizar importantes anuncios institucionales:

Desempeño Operativo: Se dieron a conocer los 10 primeros puestos del puntaje anual correspondiente al ciclo 2025, premiando el compromiso de los efectivos.

Antigüedad y Servicio: Se entregaron distinciones a los bomberos que cumplieron 10, 15, 20, 25 y 40 años de servicio ininterrumpido en la fuerza.

Fortalecimiento del servicio regional

La incorporación de esta ambulancia representó un avance significativo para el destacamento de Salvador María, permitiendo una respuesta más ágil y equipada ante urgencias en la vía pública o traslados críticos. Con esta nueva unidad, la institución reafirmó su vigencia y su compromiso con la comunidad de Lobos tras más de cuatro décadas de historia.