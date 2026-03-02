Bomberos se capacitaron en la intervención en vehículos eléctricos

En una iniciativa orientada a fortalecer la seguridad vial y la respuesta ante nuevas tecnologías, Toyota Argentina organizó una jornada de formación especializada para más de 30 bomberos voluntarios de diferentes regiones del país. El encuentro se centró en los protocolos de actuación ante emergencias que involucren vehículos electrificados, brindando herramientas técnicas fundamentales para los rescatistas frente al crecimiento del parque automotor híbrido y eléctrico en el territorio nacional.

La capacitación reunió a representantes de 25 cuarteles de diversas localidades, incluyendo delegaciones de Tafí Viejo, Cosquín, Bialet Massé, Bell Ville, Villa María, Paso de los Libres, Urdinarrain, Palpalá, Chilecito, Las Talitas, Gualeguaychú, San Isidro, Lomas de Zamora y Esteban Echeverría. Asimismo, la jornada contó con la participación de integrantes de la Cruz Roja Argentina, específicamente de las filiales de Zárate y Campana, quienes integraron sus conocimientos de primeros auxilios con los protocolos de seguridad industrial.

Las actividades se desarrollaron en el Centro de Entrenamiento de Servicio al Cliente y en el Cuartel de Brigadistas de la planta industrial de la compañía. Durante la formación, especialistas técnicos compartieron contenidos detallados sobre el funcionamiento de los sistemas de motorización eléctrica y los procedimientos críticos para la desconexión de alto voltaje. Se puso especial énfasis en los procesos recomendados para intervenir en situaciones de impacto o incendio, garantizando que los equipos de emergencia puedan actuar sin riesgo de descargas eléctricas o reacciones químicas descontroladas.

A lo largo del taller se trabajó sobre criterios operativos clave para la intervención en campo, tales como la identificación precisa de las zonas seguras de corte en la estructura del vehículo y el manejo adecuado de las baterías de alta densidad. La instrucción permitió a los bomberos conocer los recursos específicos necesarios según el tipo de incidente, consolidando una preparación profesional acorde a las exigencias tecnológicas actuales y reforzando la seguridad tanto de los damnificados como de los propios brigadistas.