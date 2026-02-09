San Fernando envió una importante donación a los Bomberos de Chubut

Como respuesta a los incendios forestales que afectaron las zonas boscosas de la Patagonia, el Municipio de San Fernando concretó un significativo envío de suministros a la Federación de Bomberos de Chubut. La iniciativa surgió como un gesto solidario de los vecinos del distrito para apoyar a los brigadistas que trabajaron en la protección de la fauna y el entorno natural de la región.

El intendente Juan Andreotti destacó el esfuerzo de la comunidad y agradeció la solidaridad de los sanfernandinos como una forma de acompañar activamente a quienes arriesgaron su integridad para salvar los recursos naturales del sur argentino.

Detalle del equipamiento enviado

La donación consistió en una serie de herramientas, indumentaria y elementos técnicos específicos para el combate de focos ígneos en entornos rurales:

Protección personal: 10 cascos Gallet F2 y 40 pares de guantes forestales de alta resistencia.

Herramientas de corte y remoción: 10 hachas de bombero grandes, 10 rastrillos segadores y 10 herramientas Pulaski (combinación de hacha y azada).

Material hídrico: 3 mangueras Wildcat con acoples Storz, una motobomba forestal con manifold, y diversas boquillas técnicas (modelos Protek 307 y 309, además de boquillas de niebla).

Logística y comunicación: Adaptadores Storz a rosca BSP, equipos de radio y bases de comunicación.

Reconocimiento a la labor bomberil

Durante la entrega de los materiales, las autoridades municipales subrayaron que este aporte buscó reconocer el sacrificio de los bomberos y brigadistas. Andreotti calificó la donación como un “pequeño aporte” destinado a fortalecer la logística de quienes enfrentaron condiciones extremas en la Patagonia.

Con esta acción, el Municipio de San Fernando ratificó su compromiso con la prevención ambiental y la cooperación interprovincial ante catástrofes climáticas.