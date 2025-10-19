Una nueva unidad 0km fortalece la labor de los Bomberos de Rosario

Santa Fe.- Con el compromiso constante de mejorar su capacidad operativa y brindar un servicio cada vez más eficiente a la comunidad, los Bomberos Voluntarios de Rosario incorporaron recientemente una nueva unidad 0km a su flota. Se trata de una Nissan Frontier, especialmente equipada para el combate de incendios forestales, estructurales y para la atención de diversas emergencias que requieren una respuesta rápida y segura.

Esta adquisición representa un importante paso adelante en el proceso de modernización del parque automotor del cuerpo, reflejando el esfuerzo permanente por dotar a los bomberos de herramientas adecuadas y tecnología de última generación. La nueva unidad no solo aporta potencia y versatilidad en terrenos difíciles, sino que también está preparada para operar en distintos tipos de escenarios, ampliando las capacidades de intervención ante siniestros de diversa magnitud.

El arribo de este vehículo simboliza el compromiso de la institución con la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de su misión solidaria. Gracias a esta incorporación, los bomberos podrán optimizar los tiempos de respuesta y actuar con mayor eficacia ante emergencias que, en muchos casos, ponen en riesgo vidas humanas y bienes materiales.

Desde el cuartel destacaron el profundo agradecimiento hacia todas las personas e instituciones que contribuyeron a hacer posible esta adquisición, entendiendo que detrás de cada logro operativo hay un trabajo conjunto entre la comunidad, las autoridades y el cuerpo de voluntarios que día a día se prepara para servir.

Con esta nueva Nissan Frontier, los Bomberos Voluntarios de Rosario reafirman su vocación de servicio, su compromiso con la prevención y su dedicación incansable al cuidado de todos los ciudadanos.