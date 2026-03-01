Capacitación de bomberos en el manejo de materiales peligrosos

La administración municipal de Ensenada continuó con el impulso de sus programas permanentes de formación para el personal de la Dirección de Bomberos, orientados a optimizar la capacidad de respuesta ante emergencias de alta complejidad. En este marco, la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz informó sobre la reciente realización de un taller especializado en Materiales Peligrosos, una instancia diseñada para reforzar la seguridad operativa y los mecanismos de reacción frente a incidentes que involucren sustancias críticas.

Durante las jornadas de instrucción, el personal operativo trabajó sobre ejes fundamentales como la identificación técnica de sustancias, el estudio de los protocolos de actuación vigentes y el uso correcto del equipo de protección personal. Estas herramientas resultaron determinantes para asegurar que las intervenciones futuras se realicen con la mayor eficacia posible, priorizando siempre la reducción de riesgos tanto para los habitantes del municipio como para el entorno ambiental.

La presidenta municipal expresó un reconocimiento público a los integrantes de la corporación por su disposición para mantener una preparación constante. Agatón Muñiz subrayó que la profesionalización del H. Cuerpo de Bomberos es una pieza clave para garantizar un servicio eficiente y oportuno, destacando que el conocimiento técnico actualizado es lo que permite marcar la diferencia en situaciones de alto riesgo.

A través de estas acciones de formación, el Gobierno de Ensenada ratificó su compromiso institucional con el fortalecimiento del cuerpo de rescate. La inversión en capital humano y la actualización de los procedimientos de seguridad se consolidaron como parte de una estrategia integral para elevar los estándares de protección civil en beneficio de toda la comunidad ensenadense.