Bomberos de Trelew sumaran dos unidades 0 km para fortalecer su flota

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Trelew concretó una importante actualización de su parque automotor con la adquisición de dos nuevas unidades 0 km de tracción 4×4. Los vehículos, de marca Isuzu.

Desde la institución destacaron que estas flamantes camionetas representaron un avance fundamental para cumplir con el compromiso de proteger la vida y los bienes de los habitantes de la ciudad. La configuración técnica de las unidades fue seleccionada específicamente para dotar a los brigadistas de movilidad versátil, asegurando que el equipamiento de rescate y primera intervención pueda ser trasladado con eficiencia hacia donde más se necesite, independientemente de las condiciones del relieve o el clima.

Las autoridades del cuartel expresaron su profundo orgullo por este logro y dirigieron un especial agradecimiento a toda la comunidad de Trelew. Remarcaron que cada gesto de apoyo, colaboración y muestra de confianza por parte de los vecinos e instituciones locales fue el motor que hizo posible el crecimiento sostenido de la entidad, permitiendo transformar el aporte ciudadano en recursos técnicos de última generación para el servicio de seguridad.

La llegada de los móviles Isuzu se suma a un proceso continuo de capacitación y perfeccionamiento que el personal viene desarrollando para profesionalizar la asistencia en siniestros. Con estas incorporaciones, el cuartel reafirma su vocación de servicio y su determinación de seguir avanzando en la modernización de su flota, manteniendo el espíritu de compromiso y orgullo que caracteriza a los bomberos voluntarios de la ciudad chubutense.