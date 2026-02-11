Bomberos Voluntarios de San Enrique presentaron el nuevo Móvil N° 7

La comunidad de San Enrique fue protagonista de una jornada de celebración institucional tras la presentación oficial del Móvil N° 7, la nueva unidad que se incorporó a la flota de los Bomberos Voluntarios. El evento no solo marcó un avance en el equipamiento del cuartel, sino que fue definido por sus integrantes como un hito que ya forma parte de la historia de la institución.

Durante el encuentro, los servidores públicos expresaron su profundo agradecimiento a los vecinos por el acompañamiento constante, destacando que los logros alcanzados son el resultado de un esfuerzo compartido entre la sociedad y los bomberos.

Vocación y trabajo en equipo

Desde el cuerpo activo se subrayó que la labor diaria se realizó bajo los valores de amor, vocación y desinterés, con el único objetivo de prestar un servicio eficiente a la comunidad. Asimismo, pusieron de relieve la sinergia lograda con el Consejo Directivo, cuya gestión se centró en garantizar el bienestar y la seguridad de los efectivos para que puedan desempeñar su tarea en las mejores condiciones posibles.

Un nuevo recurso para el servicio

La llegada de esta unidad representó un fortalecimiento de los recursos logísticos de San Enrique, permitiendo ampliar el rango de cobertura y mejorar los tiempos de respuesta ante las emergencias locales. Con esta incorporación, la institución ratificó su compromiso con el crecimiento profesional y la protección de los ciudadanos.