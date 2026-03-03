Bomberos de 25 de Mayo adquirieron equipamiento para incendios forestales

La Asociación de Bomberos Voluntarios de 25 de Mayo concretó una nueva e importante inversión destinada a optimizar las tareas operativas de su cuerpo activo. En esta oportunidad, la institución incorporó pecheras y mochilas especiales diseñadas específicamente para el combate de incendios forestales y de interfase, herramientas que permitirán a los brigadistas desempeñarse con mayor agilidad y autonomía en terrenos de difícil acceso.

Este tipo de equipamiento resulta vital para la seguridad y eficiencia del personal, ya que las mochilas de transporte de agua y las pecheras porta-herramientas facilitan el despliegue en zonas donde las autobombas no pueden ingresar debido a las condiciones del relieve o la vegetación densa. Con esta adquisición, el cuartel reforzó su capacidad de respuesta ante la temporada de siniestros rurales, asegurando que sus integrantes cuenten con los recursos técnicos adecuados para proteger el ecosistema regional.

Desde la entidad expresaron su satisfacción por el avance y extendieron un especial agradecimiento a toda la comunidad de 25 de Mayo. Las autoridades institucionales remarcaron que el apoyo constante de los vecinos, a través de diversas formas de colaboración, es el motor que hace posible el crecimiento sostenido de la asociación y la mejora diaria de los servicios de emergencia prestados en el distrito.

La llegada de estos nuevos elementos se sumó al plan de reequipamiento que la institución viene desarrollando para mantener sus estándares de servicio. Al fortalecer el equipamiento forestal, los Bomberos Voluntarios reafirmaron su compromiso con la preservación de los bienes de la comunidad y la integridad física de los efectivos que enfrentan situaciones de riesgo en el campo de acción.