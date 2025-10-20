Apedrearon un móvil de Bomberos durante un incendio

Un grupo de desconocidos atacó con piedras a una dotación de Bomberos Voluntarios de San Pedro mientras trabajaban en la extinción de un incendio en una vivienda ubicada en una zona donde ya se habían registrado incidentes previos y detenciones por conflictos vecinales.

El hecho ocurrió en la tarde del viernes, cuando los bomberos acudieron al lugar tras un llamado de emergencia. Según relató Marcos Varela, quien estuvo a cargo del operativo, el fuego se originó en el interior del patio de una vivienda.

> “El incendio fue en el interior de un patio de una vivienda, por un conflicto de barrio, según nos informó la Policía. Trabajamos para extinguirlo y, cuando ya estaba controlado, comenzaron a arrojarnos piedras sin saber de dónde venían. Por suerte no hubo heridos, pero el móvil recibió algunos impactos”, explicó Varela.

Ante la situación, personal policial tuvo que intervenir para custodiar a los bomberos y permitir que se retiraran con seguridad.