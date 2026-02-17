Jornada de puertas abiertas y exhibición de nuevo equipamiento

El jefe del Cuerpo Activo, Héctor Alagia, brindó detalles sobre la jornada institucional programada para el próximo 22 de febrero, la cual se desarrollará frente al cuartel a partir de las 19:00 horas. El evento fue diseñado para realizar demostraciones operativas de las brigadas de rescate en altura, socorrismo y materiales peligrosos (Hazmat), permitiendo que la comunidad conozca de cerca la labor profesional del cuerpo.

Durante el anuncio, Alagia invitó a los vecinos a acercarse para conocer el interior de las unidades y comprender la utilidad de cada herramienta tecnológica. Asimismo, se previó que los asistentes pudieran probarse los trajes estructurales para experimentar el peso real que soporta un bombero durante una emergencia.

Modernización y transparencia

Por su parte, el presidente de la Comisión Directiva, Jorge Lizaur, destacó que las recientes adquisiciones fueron posibles gracias al aporte incondicional de los vecinos a través de donaciones y la compra de rifas. Entre el equipamiento incorporado se detallaron:

Central telefónica con sistema IP: Para optimizar las comunicaciones.

Cascada de recarga: Sistema de alta presión para equipos autónomos.

Equipamiento individual: 18 linternas técnicas y cuatro equipos autónomos de fibra de carbono.

Respecto a estos últimos, Lizaur explicó que el cambio del aluminio a la fibra de carbono representó una mejora significativa en la movilidad del bombero, al reducir drásticamente el peso cargado en la espalda durante el combate de incendios.

Vínculo con la comunidad

La jornada buscó no solo mostrar la operatividad, sino también transparentar los costos de mantenimiento y equipamiento. Según resaltó la jefatura, es fundamental que la ciudadanía tome dimensión del valor y la complejidad de los recursos que viajan en cada unidad cuando se desplaza por las calles de la ciudad.

Con esta iniciativa, los Bomberos Voluntarios de Chivilcoy reforzaron el lazo de confianza y gratitud con la comunidad que sustenta su crecimiento constante.