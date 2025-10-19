Bomberos de Berisso concretaron una inversión histórica en equipamiento

La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Berisso anunció la incorporación de nuevo equipamiento esencial para reforzar su labor en emergencias y rescates.

La inversión, que supera los 35 millones de pesos, se concretó gracias al apoyo constante de la comunidad y las diversas actividades solidarias que la institución desarrolla durante el año.

Según detallaron, los fondos se reunieron a través de iniciativas como el tradicional puesto de sándwiches en la Fiesta del Inmigrante, el alquiler del salón de eventos, la venta de bonos contribución y el plan de compactación de vehículos en desuso. Todo ese esfuerzo conjunto permitió concretar una renovación clave para la seguridad de los voluntarios y de los vecinos.

Entre los elementos incorporados se destacan 12 equipos estructurales completos (pantalón, chaqueta, bota, casco, guantes y capucha ignífuga), 12 overoles multipropósito y 3 herramientas de rescate tipo Hooligan, en su mayoría importados de Estados Unidos y Europa, lo que garantiza una mejora sustancial en la capacidad operativa.

El Comandante Mayor y presidente de la institución, Roberto Scafati, expresó su orgullo por este avance: “Gracias a los vecinos logramos adquirir con fondos propios todos estos elementos fundamentales para nuestros bomberos, y seguramente antes de fin de año seguiremos trabajando para sumar más equipamiento”.