Bomberos de Berisso concretaron una inversión histórica en equipamiento

19/10/2025
Los Bomberos de Berisso concretaron una inversión histórica en equipamiento
La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Berisso anunció la incorporación de nuevo equipamiento esencial para reforzar su labor en emergencias y rescates.

La inversión, que supera los 35 millones de pesos, se concretó gracias al apoyo constante de la comunidad y las diversas actividades solidarias que la institución desarrolla durante el año.

Según detallaron, los fondos se reunieron a través de iniciativas como el tradicional puesto de sándwiches en la Fiesta del Inmigrante, el alquiler del salón de eventos, la venta de bonos contribución y el plan de compactación de vehículos en desuso. Todo ese esfuerzo conjunto permitió concretar una renovación clave para la seguridad de los voluntarios y de los vecinos.

Entre los elementos incorporados se destacan 12 equipos estructurales completos (pantalón, chaqueta, bota, casco, guantes y capucha ignífuga), 12 overoles multipropósito y 3 herramientas de rescate tipo Hooligan, en su mayoría importados de Estados Unidos y Europa, lo que garantiza una mejora sustancial en la capacidad operativa.

El Comandante Mayor y presidente de la institución, Roberto Scafati, expresó su orgullo por este avance: “Gracias a los vecinos logramos adquirir con fondos propios todos estos elementos fundamentales para nuestros bomberos, y seguramente antes de fin de año seguiremos trabajando para sumar más equipamiento”.

 

