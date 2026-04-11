Programa de simuladores y presentación de un nuevo móvil de comando

CABA.- El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios concretó un importante avance en materia de capacitación y respuesta operativa con el lanzamiento del programa “Simuladores de Incendios Estructurales – Aprender para proteger” y la inauguración de un nuevo móvil de comando y comunicaciones del CUO, en el marco de una exhibición pública realizada el pasado 10 de abril frente al Congreso de la Nación.

La jornada, desarrollada entre las 10 y las 14 horas, tuvo como eje central la presentación de estas nuevas incorporaciones, que marcan un salto de calidad en la formación y coordinación de los bomberos voluntarios en todo el país.

Un paso clave en la capacitación

El lanzamiento del programa de simuladores representó uno de los hitos más destacados del evento. En ese contexto, se realizó la entrega del primer simulador destinado a las federaciones, una herramienta que permitirá entrenar en escenarios controlados que replican condiciones reales de incendios estructurales.

Este tipo de tecnología resulta fundamental para fortalecer la preparación de los bomberos, brindando prácticas más seguras, realistas y eficientes, alineadas con los estándares actuales de formación.

Nueva capacidad operativa

Otro de los momentos centrales fue la inauguración del nuevo móvil de comando y comunicaciones del CUO, una unidad especialmente diseñada para la gestión de emergencias complejas.

Este vehículo permitirá mejorar la coordinación en incidentes de gran magnitud, integrando comunicaciones, logística y toma de decisiones en un solo espacio, optimizando así la respuesta operativa a nivel nacional.

Exhibición abierta a la comunidad

En paralelo a los actos principales, se desarrolló una exhibición en Plaza Congreso donde el público pudo conocer de cerca el equipamiento, los simuladores de entrenamiento y las herramientas utilizadas en intervenciones reales.

Los asistentes recorrieron los espacios donde se realizaron demostraciones de maniobras en escenarios de fuego y espacios confinados, además de observar vehículos especializados y sistemas de rescate.

Presencia institucional

La actividad contó con la participación de autoridades del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, encabezadas por su presidente, el ingeniero Carlos Milanesi, junto a representantes de la Academia Nacional de Bomberos y de la Fundación Bomberos de Argentina.

Un mensaje hacia la sociedad

La convocatoria fue abierta a todo público y reunió a familias, estudiantes y vecinos, consolidando un espacio de encuentro entre la comunidad y el sistema bomberil.

Al llevar esta actividad al corazón político del país, los Bomberos Voluntarios no solo exhibieron su capacidad técnica y operativa, sino que también reforzaron su compromiso con la capacitación permanente y la protección de la sociedad.