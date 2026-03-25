Desplazan a la comisión directiva y designan una interventora por seis meses

El Gobierno de Mendoza ha oficializado la intervención administrativa plena de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Guaymallén, una medida drástica que busca normalizar el funcionamiento de una de las instituciones de rescate más importantes de la provincia. La decisión, publicada recientemente en el Boletín Oficial, implica el desplazamiento total de las autoridades anteriores y el traspaso de todas las facultades de administración y representación a una figura designada por el Estado. Esta resolución llega tras un proceso de monitoreo que detectó irregularidades persistentes en la gestión de la entidad, las cuales no pudieron ser subsanadas en instancias previas.

Antecedentes y proceso legal:

La situación en el cuartel de Guaymallén arrastra un historial de intervenciones graduales. En septiembre de 2025, la Dirección de Personas Jurídicas ya había dispuesto una intervención parcial con la figura de una coadministradora. Sin embargo, al no verificarse una normalización efectiva de las funciones institucionales, el Ejecutivo provincial decidió avanzar con la intervención completa amparándose en la Ley Nº 9577, que regula el funcionamiento de las asociaciones civiles. La persona designada para normalizar la institución es Mónica Beatriz Elías, quien ya conocía la dinámica interna por su rol previo de coadministradora y ahora asume el control total de la asociación.

De acuerdo con los plazos legales, la intervención tendrá una vigencia inicial de seis meses, con posibilidad de prórroga si los problemas administrativos de fondo persisten. El objetivo primordial de esta medida es garantizar la transparencia en el manejo de los recursos y asegurar que las disputas o irregularidades internas no afecten la prestación del servicio esencial que los bomberos brindan a la comunidad. Con este paso, el Gobierno de Mendoza busca reordenar técnica y legalmente a los Bomberos de Guaymallén para que recuperen su estabilidad institucional a la brevedad.