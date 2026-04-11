Bomberos y la comunidad unidos para equipar una unidad de 8.500 litros

La Asociación Civil Amigos de Bomberos de Lobería anunció con orgullo que su nueva unidad cisterna ya se encuentra oficialmente en funcionamiento. Este logro no es solo una mejora técnica para el cuartel, sino el resultado de un ambicioso proyecto comunitario donde diversas donaciones y el trabajo manual de los propios efectivos permitieron transformar un chasis en una herramienta vital para el abastecimiento de agua en grandes incendios.

El equipamiento fue posible gracias a una red de colaboración que incluyó a la Municipalidad de Lobería (donación del tanque de 8.500 litros), empresas locales como Agronomía El Cerro (bomba a explosión de 7.5 Hp) y Bagó (materiales ferrosos), además de aportes fundamentales de particulares como el Sr. Humberto Correa (bomba y carretel) y los vecinos Villalba, Marcos y Mustafa. El montaje, la base del tanque y la ingeniería de armado fueron ejecutados íntegramente por el personal activo del cuartel, quienes aportaron su mano de obra y profesionalismo fuera de sus horas de servicio.

Desde la Asociación destacaron que este avance representa el primer tramo de un proyecto de reequipamiento que busca elevar los estándares de seguridad en toda la jurisdicción. La puesta en marcha de este cisterna asegura una autonomía hídrica clave para la región, reafirmando que el esfuerzo compartido entre la comunidad y sus bomberos es el motor principal para proteger la vida y los bienes de todos los loberenses.