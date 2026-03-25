Bomberos de Pavón ponen en funciones su nueva unidad operativa

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pavón vivió una jornada histórica al oficializar la entrada en servicio de su nueva unidad móvil, un recurso que promete transformar la capacidad de respuesta ante emergencias en la localidad y su zona de influencia. Aunque el vehículo ya formaba parte del inventario institucional, debió atravesar un exhaustivo y complejo proceso de adecuación técnica antes de recibir el alta operativa. Entre las tareas principales se destacó la conversión del sistema de dirección (cambio de volante al lado izquierdo) y una rigurosa inspección de homologación, pasos indispensables para garantizar la seguridad de los brigadistas y la eficiencia mecánica en intervenciones críticas.

Desde la jefatura del cuerpo activo señalaron que, con estas certificaciones concluidas, la unidad se encuentra plenamente habilitada para intervenir en siniestros viales, incendios y rescates dentro de su jurisdicción. “Representa un salto cualitativo fundamental”, explicaron las autoridades, subrayando que contar con equipamiento de última generación no solo facilita la labor del voluntario, sino que eleva los estándares de protección para todos los vecinos. Esta incorporación es el resultado de una gestión sostenida que prioriza la modernización tecnológica como pilar del servicio público que brindan.

La celebración tuvo un fuerte componente comunitario. La presentación oficial se realizó en la Plaza de Pavón Centro, desde donde partió una caravana institucional que recorrió los puntos estratégicos del ejido urbano. El móvil transitó por Barrio Centro, Rincón de Pavón y Barrio Mitre, permitiendo que las familias pudieran apreciar de cerca la herramienta que, a partir de hoy, estará al servicio de la emergencia. Con las sirenas de fondo y el reconocimiento de los vecinos, los Bomberos de Pavón cerraron un capítulo de gestión técnica para iniciar uno nuevo de operatividad reforzada en toda la región.