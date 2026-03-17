Badajoz blinda a sus bomberos con trajes de última generación

El Ayuntamiento de Badajoz ha dado un salto cualitativo en la protección de su Servicio de Bomberos con la adquisición de 135 nuevos trajes de intervención de alta gama. Esta inversión no solo busca renovar la estética del cuerpo con un distintivo color granate, sino que introduce estándares de seguridad de vanguardia para enfrentar incendios estructurales y entornos con riesgos electrostáticos. De la partida total, 90 unidades ya están operativas, mientras que las 45 restantes han sido reservadas para los nuevos efectivos que se incorporarán en 2027.

Ingeniería textil para el fuego: Las 4 capas de protección

El nuevo equipamiento destaca por su diseño multicapa, que equilibra de forma crítica la resistencia térmica con la ergonomía del profesional:

Tejido exterior: Ligero y de alta resistencia mecánica.

Barrera de humedad: Membrana avanzada que garantiza impermeabilidad sin sacrificar la transpirabilidad.

Barrera térmica: Diseñada para repeler el calor extremo con una absorción mínima de humedad.

Forro interior: Ergonómico para facilitar una colocación rápida en situaciones de emergencia.

Innovaciones en seguridad pasiva y rescate

Una de las novedades más importantes de estos trajes es la inclusión de un dispositivo de rescate rápido ubicado en la espalda. Esta cinta técnica permite evacuar a un bombero caído de forma ágil y segura, soportando la totalidad de su peso. Además, el equipo incorpora una cremallera antipánico, bandas retroreflectantes microperforadas y elementos fotoluminiscentes que garantizan la visibilidad del efectivo incluso en los ambientes más saturados de humo.

Cada conjunto se completa con un verdugo (EPI de categoría III) para la protección craneal, asegurando una cobertura integral frente a las altas temperaturas.

Un plan integral de modernización

Esta entrega de uniformidad personalizada se enmarca en un ambicioso plan de reequipamiento de la ciudad. Se suma a la reciente incorporación de una autobomba forestal pesada y a la futura llegada de una nueva autoescala, cuya inversión ya ha sido adjudicada por un importe de 1 millón de euros. Con estas acciones, Badajoz se posiciona a la vanguardia de los servicios de emergencia en Extremadura, priorizando la integridad física de sus intervinientes.