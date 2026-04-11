Córdoba: Villa Giardino sumó un nuevo camión cisterna 4x4

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Giardino presentó oficialmente su nueva unidad pesada, una incorporación clave que llega para cubrir una necesidad operativa fundamental en la lucha contra incendios forestales. Se trata de un camión Mercedes-Benz 1720 con tracción 4×4, equipado con un tanque de 8.000 litros y una bomba de suministro. Esta configuración es considerada ideal para la geografía de la zona, permitiendo el abastecimiento de agua en terrenos de difícil acceso donde la tracción simple suele ser insuficiente.

La llegada de este móvil, bautizado el pasado jueves ante la presencia de autoridades locales y vecinos, fue posible gracias a un acuerdo de cooperación con los Bomberos Voluntarios de Sampacho. Según explicó Marcelo Abrate, tesorero de la institución, el cuartel del sur cordobés brindó facilidades de pago fundamentales para concretar la operación. “El camión cisterna era una de las patas que nos faltaba en la flota. Es una unidad productiva y eficiente”, destacó, subrayando que el tanque ya había sido adquirido en 2024 a la espera de este chasis especializado.

Con esta nueva unidad, el cuartel de Villa Giardino alcanza un total de diez móviles (dos livianos y ocho pesados), consolidándose como un nodo de respuesta contundente en el Valle de Punilla. Esta capitalización no solo representa un avance técnico, sino que reafirma la importancia de los vínculos entre instituciones bomberiles, donde la solidaridad entre cuarteles se traduce directamente en una mayor seguridad para todos los cordobeses ante la llegada de la temporada de incendios.