38° Aniversario del Destacamento N°2 “Malvinas Argentinas”

En una jornada cargada de emoción y sentido patriótico, el Destacamento N°2 “Malvinas Argentinas” de Comodoro Rivadavia celebró su 38° aniversario con un acto que marcó un antes y un después en su historia institucional. La ceremonia, encabezada por el intendente Othar Macharashvili y el presidente de la Asociación de Bomberos, Felipe Di Marco, sirvió de marco para la inauguración de nuevas y modernas instalaciones, un logro que es fruto del trabajo mancomunado entre el Estado municipal, la institución y el aporte directo de la comunidad a través de un esquema de financiamiento propio consolidado desde 2022.

Fundado el 2 de abril de 1988, este destacamento nació como una respuesta estratégica a la necesidad de descentralizar las emergencias en una zona norte que crecía a pasos agigantados. Su origen está profundamente ligado a la lucha de las asociaciones vecinales de barrios como Standard Norte y Sur, Caleta Córdoba, Palazzo, Ciudadela y Don Bosco, quienes desde 1987 impulsaron la creación de esta unidad. Hoy, aquel sueño vecinal se traduce en un cuartel de vanguardia, con camiones nuevos y una infraestructura que garantiza condiciones dignas para el personal que cubre una de las jurisdicciones más extensas de la ciudad petrolera.

Durante el acto, el Jefe del Destacamento, Oficial Ayudante Víctor Licastro, y el Jefe del Cuerpo Activo, Comandante Mayor José Ayamilla, destacaron que estas mejoras representan un salto significativo en la calidad del servicio. Por su parte, el concejal Marcos Panquilto recordó el vínculo personal que une a los vecinos con este cuartel: “Bomberos hoy cuenta con financiamiento propio y edificios modernos; eso es lo que pretendíamos para cuidar a nuestra familia y amigos”. Con el anuncio de nuevos proyectos para otros destacamentos de la ciudad, Comodoro Rivadavia reafirma que el crecimiento de sus bomberos es, ante todo, un compromiso innegociable con la vida y la historia local.