Córdoba instituye por ley el “Día del Bombero Voluntario Retirado”

Cordoba.- En una jornada de alta carga simbólica para el sistema de emergencias provincial, la Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad la Ley Nº 43303, que establece oficialmente el 28 de octubre de cada año como el “Día del Bombero Voluntario Retirado de la provincia”. La iniciativa, tratada durante la cuarta sesión ordinaria de 2026, fue impulsada por la legisladora Graciela Bissotto, quien destacó la necesidad de poner en valor décadas de servicio abnegado, riesgos personales y un compromiso inquebrantable con el bienestar colectivo de los cordobeses.

La elección del 28 de octubre no es azarosa: remite al primer encuentro de bomberos retirados de toda la provincia, evento que marcó el nacimiento de la Agrupación Chávez. Esta entidad, que hoy nuclea a más de 200 socios entre activos y adherentes, ha trabajado incansablemente para mantener vivo el vínculo entre quienes han dejado la primera línea de fuego pero conservan intacta su vocación de servicio y asesoramiento técnico para las nuevas generaciones.

El recinto legislativo contó con la presencia de una comitiva de bomberos retirados que acompañó la sanción desde los palcos, representando a diversos cuarteles de la geografía provincial. Entre los presentes se encontraban referentes históricos como Ricardo Antonio Carrera y Walter Nelson Ongaro (La Carlota), Roberto Santo Luque (Noetinger), Jorge Tello (Villa Dolores) y Héctor Carranza (Leones).

Fuente y foto: www.lariberaweb.com