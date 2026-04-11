La AFE reunió a autoridades de todo el país en el Consejo Federal

CABA.- Frente a la posibilidad de desarrollo del fenómeno ENOS, la AFE presentó la iniciativa de conformar la Mesa de Trabajo por El Niño, convocando a las provincias de la Cuenca del Plata.

Además, se presentaron distintos ejes de trabajo vinculados a la respuesta ante emergencias. Entre ellos, se abordaron los incendios forestales y de interfase, las estrategias de respuesta operativa flexible, y los avances en monitoreo y alerta temprana a través del Sistema Nacional de Alertas y Monitoreo de Emergencias (SINAME).

Luego, se expusieron herramientas de articulación como AlertAR, desarrollada en conjunto con la Red GIRCyT y el SINAGIR, y se compartieron actualizaciones en la gestión de subsidios destinados a Bomberos Voluntarios.

Asimismo, representantes de las provincias de Santa Fe, Mendoza, Chubut y San Luis, presentaron casos concretos de articulación con el Gobierno Nacional. Se destacaron la organización del sistema de Protección Civil en Santa Fe, el fortalecimiento de los municipios en San Luis, la instalación de estaciones multiparamétricas en el complejo volcánico Planchón Peteroa en Mendoza, y la coordinación en la respuesta a incendios en la Patagonia.

El encuentro formó parte de la agenda de trabajo de la AFE orientada a consolidar la coordinación federal y optimizar la gestión integral del riesgo en todo el país.

Participaron el Director Nacional de Gendarmería Nacional, Claudio Miguel Brilloni, Director Nacional del SINAGIR, Matías Mink, Director Nacional de Prevención y Mitigación, Jorge Heider, Director Nacional de Operaciones y Logística, Martín Guerra, Director Nacional de Bomberos Voluntarios, Fernando Molas, autoridades de las Fuerzas Federales de Seguridad, representantes de los organismos científico técnicos.

Por las jurisdicciones estuvieron presentes: por Provincia de Buenos Aires, el Director Provincial de Defensa Civil, Fabián García; por CABA, el Director General de Defensa Civil, Alberto Carita, y la Subsecretaria de Ambiente, Natalia Persini; por Catamarca, el Director Protección Civil y Gestión de Riesgos, Walter Ariel Zárate; por Chubut, el Subsecretario de Protección Ciudadana del Ministerio de Seguridad y Justicia, Eduardo Guillermo Pérez; por Corrientes, el Subdirector de Defensa Civil, Bruno Lovison, y el Secretario de Desarrollo Foresto-Industrial, Luis Mestres; por Entre Ríos, el Director de Defensa Civi, Óscar Díaz Bertozzi, y el responsable del Plan Manejo del Fuego, Pablo Aceñolaza; por Jujuy, el Director General de Emergencia y Protección Civil, Ariel Dario Mamani, y el Director Provincial de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales, Marcelo Torrico; por La Pampa, el Director General de Defensa Civil, David Mario García; por La Rioja, el Director General de Defensa Civil, Juan Pablo Moreno; por Mendoza, el Director de Defensa Civil, Adolfo Daniel Burrieza Aroz, y el Coordinador General del Plan de Manejo del Fuego, Diego Martí; por Misiones, la Jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Protección Civil, Ana Lis Gros; por Neuquén, la Secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, y el Director Servicio Provincial Manejo del Fuego, Adrián Barrera; por Río Negro, el Subsecretario de Articulación de Políticas, Fernando Fabián Casas; por Salta, el Subsecretario de Defensa Civil, Juan Ignacio Vilchez; por San Juan, el Director de Protección Civil, Carlos Dante Heredia; por San Luis, el Director de Prevención y Gestión de Emergencias, Gustavo Javier Albornoz; por Santa Cruz, la Subsecretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, Sandra Estela Gordillo; por Santa Fe, el Secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo; por Tierra del Fuego, el Subsecretario de Manejo del Fuego, Rodrigo Cia; por Tucumán, el Director de Defensa Civili, Ramón Imbert.