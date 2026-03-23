Bomberos Voluntarios de Salliqueló renuevan el equipamiento de su personal

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Salliqueló dio un paso importante en el fortalecimiento de su imagen institucional y el bienestar de sus integrantes. Durante la última semana, el Consejo Directivo formalizó la adquisición de un completo lote de ropa y calzado destinado tanto al Cuerpo Activo como a los miembros de la comisión. Esta inversión, que asciende a los 9.000.000 de pesos, tiene como objetivo principal equipar adecuadamente al personal para sus funciones de representación en viajes institucionales, congresos, reuniones y capacitaciones internas, consolidando así un estándar de “media gala” para toda la entidad.

El detalle de la compra incluye una importante dotación técnica y de uniforme: 20 camisas, 20 pantalones de fajina, 48 camperas rompeviento, 48 chombas bordadas con el escudo de la institución, 20 cinturones y 38 pares de zapatos de seguridad. Este equipamiento no solo garantiza la uniformidad estética del personal cuando le toca representar a Salliqueló en otras localidades, sino que también aporta elementos de protección certificados para las tareas administrativas y de formación que se desarrollan diariamente en el cuartel.

La financiación de esta mejora operativa fue posible gracias a una gestión mixta de recursos. Por un lado, se utilizó parte del subsidio nacional que la Asociación recibe anualmente; por el otro, resultó determinante el aporte solidario de la comunidad de Salliqueló y la zona. Fondos recaudados a través de iniciativas locales como la tradicional rifa y el “trencito” permitieron alcanzar la cifra necesaria. Desde la institución expresaron un profundo agradecimiento a los vecinos, subrayando que cada “granito de arena” se traduce directamente en herramientas para que los bomberos cuenten con la presencia y seguridad que su labor voluntaria merece.

Fuente y fotos: Departamento de Prensa BVS