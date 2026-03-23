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Bomberos Voluntarios de Salliqueló renuevan el equipamiento de su personal

23 de marzo de 2026
Bomberos Voluntarios de Salliqueló renuevan el equipamiento de su personal
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La Asociación de Bomberos Voluntarios de Salliqueló dio un paso importante en el fortalecimiento de su imagen institucional y el bienestar de sus integrantes. Durante la última semana, el Consejo Directivo formalizó la adquisición de un completo lote de ropa y calzado destinado tanto al Cuerpo Activo como a los miembros de la comisión. Esta inversión, que asciende a los 9.000.000 de pesos, tiene como objetivo principal equipar adecuadamente al personal para sus funciones de representación en viajes institucionales, congresos, reuniones y capacitaciones internas, consolidando así un estándar de “media gala” para toda la entidad.

Bomberos Voluntarios de Salliqueló renuevan el equipamiento de su personal

El detalle de la compra incluye una importante dotación técnica y de uniforme: 20 camisas, 20 pantalones de fajina, 48 camperas rompeviento, 48 chombas bordadas con el escudo de la institución, 20 cinturones y 38 pares de zapatos de seguridad. Este equipamiento no solo garantiza la uniformidad estética del personal cuando le toca representar a Salliqueló en otras localidades, sino que también aporta elementos de protección certificados para las tareas administrativas y de formación que se desarrollan diariamente en el cuartel.

Bomberos Voluntarios de Salliqueló renuevan el equipamiento de su personal

La financiación de esta mejora operativa fue posible gracias a una gestión mixta de recursos. Por un lado, se utilizó parte del subsidio nacional que la Asociación recibe anualmente; por el otro, resultó determinante el aporte solidario de la comunidad de Salliqueló y la zona. Fondos recaudados a través de iniciativas locales como la tradicional rifa y el “trencito” permitieron alcanzar la cifra necesaria. Desde la institución expresaron un profundo agradecimiento a los vecinos, subrayando que cada “granito de arena” se traduce directamente en herramientas para que los bomberos cuenten con la presencia y seguridad que su labor voluntaria merece.

Fuente y fotos: Departamento de Prensa BVS

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