Bomberos de Rafael Obligado desmienten traslado y proyectan su cuartel propio

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Rafael Obligado emitió un comunicado oficial para llevar tranquilidad a los vecinos ante las versiones circulantes sobre un posible remate de los terrenos ferroviarios donde actualmente operan. Si bien la institución confirmó la existencia de un proceso administrativo vinculado a dichas tierras —de las cuales no poseen la titularidad—, aclararon que no existe una orden de desalojo ni una necesidad inminente de abandonar el predio. No obstante, lejos de adoptar una postura pasiva, la jefatura y la comisión directiva han decidido utilizar esta coyuntura como el punto de partida para concretar un anhelo histórico: la casa propia.

En este contexto, las autoridades del cuartel iniciaron gestiones ante el municipio para obtener la cesión o compra de un terreno fiscal que permita proyectar una construcción diseñada específicamente para las necesidades del servicio de emergencia. Según informaron desde la entidad, el intendente Román Bouvier mostró una recepción favorable desde el primer contacto, estableciendo un compromiso institucional para asignar un espacio donde el cuerpo activo pueda desarrollar sus actividades con total independencia y estabilidad a largo plazo. Esta transición busca eliminar la precariedad habitacional y asegurar que la operatividad no dependa de convenios precarios sobre tierras nacionales.

Desde la institución destacaron que esta iniciativa no representa una crisis, sino una oportunidad para fortalecer el patrimonio de los bomberos y de toda la localidad de Rafael Obligado. El acompañamiento de la comunidad ha sido calificado como una pieza clave para encarar este nuevo desafío constructivo, que requerirá del esfuerzo conjunto de civiles y autoridades. De esta manera, el cuerpo de voluntarios reafirma su compromiso de seguir prestando su servicio esencial sin interrupciones, mientras comienza a trazar los planos de lo que será su sede definitiva, un hito que marcará un antes y un después en la historia del cuartel.