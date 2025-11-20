La nueva Estación de Bomberos de Bocagrande tendrá embarcadero, muelle y un equipo de atención a emergencia, también en el agua, para garantizar la atención fluvial que pueda ser requerida en cualquier momento, tanto en embarcaciones que están normalmente en la bahía, como en el transporte de pasajeros a las islas.

Las obras avanzan a buen ritmo, pues ya se superaron actividades preliminares, como la fase de movimientos de tierra, la construcción de los permisos de la superestructura, para dar paso al desarrollo estructural y de instalaciones.

La obra se encuentra en un avance estructural significativo, con bases sólidas para continuar con las siguientes etapas constructivas y, según el equipo técnico, ya alcanza el 51 % de ejecución de obras. Su fecha estimada de entrega es el 31 de diciembre de 2025.

“En cuanto a la atención de las emergencias y la seguridad de los cartageneros, en una zona que normalmente tiene muchas emergencias que atender, estamos seguros que este nuevo centro será de gran acogida por todas estas comunidades aledañas. Por un lado, tenemos barrios residenciales, comerciales y turístico donde pagan el 50 % de los impuestos que nos permiten hacer obras como esta; y, por otro lado, zonas insulares mayormente olvidadas en el pasado, y que ahora sienten, con una atención oportuna, que no se les da la espalda”, afirmó Dumek Turbay, alcalde Mayor de Cartagena.

Desde el Cuerpo de Bomberos de Cartagena también se destacó la importancia estratégica de esta obra, que fortalecerá la capacidad de respuesta ante emergencias tanto terrestres como acuáticas.

“Esta estación no solo mejorará la respuesta en tierra, sino que contará con un embarcadero para atender emergencias en las islas y cuerpos de agua. Y eso, tal vez, muchos cartageneros y turistas daban por sentado que una ciudad turística como la nuestra ya lo tenía; pero lamentablemente no. Y eso lo vamos a acabar”, expresó Jhony Pérez Sayas, director del Cuerpo de Bomberos de Cartagena de Indias.

La nueva Estación de Bomberos tendrá embarcadero, muelle y un equipo de atención a emergencia, también en el agua, para garantizar la atención fluvial que pueda ser requerida en cualquier momento, tanto en embarcaciones que están normalmente en la bahía, como en el transporte de pasajeros a las islas.

Para la Alcaldía Mayor de Cartagena esta obra representa una apuesta por la seguridad y la atención oportuna de emergencias. Para esta administración, lo más importante es servir a la ciudadanía y esta estación contará con tecnología de punta para garantizar una reacción inmediata ante cualquier contingencia que se presente, además, mejorará las condiciones del Cuerpo de Bomberos de la ciudad.