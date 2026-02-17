Crearon un “anillo digital” con la incorporación de nuevos equipos de comunicación

La Asociación de Bomberos Voluntarios de La Matanza concretó una mejora estratégica en su sistema de comunicaciones tras la adquisición de 60 equipos portátiles (handies) de última tecnología. Esta inversión, realizada con fondos propios de la institución, tuvo como objetivo optimizar la coordinación del personal al mando durante los incidentes que se registran diariamente en los seis cuarteles del distrito.

El presidente de la institución, Gustavo Cid, detalló en declaraciones a la prensa que los equipos de marca Motorola fueron distribuidos de manera equitativa, asignando diez unidades a cada uno de los destacamentos que componen el cuerpo en el Partido.

Innovación en infraestructura de radiofrecuencia

La modernización no se limitó a la compra de los dispositivos, sino que incluyó una compleja gestión técnica y administrativa:

Gestión ante ENACOM: La institución tramitó y obtuvo la asignación de tres nuevas frecuencias de comunicación.

Red de Repetidoras: Se planificó la instalación de tres estaciones repetidoras ubicadas estratégicamente en Ramos Mejía, Isidro Casanova y González Catán.

Comunicación Eficiente: Este sistema permitió conformar un “anillo digital”, garantizando que cualquier equipo de la institución pueda enlazarse de manera totalmente eficiente en cualquier punto del distrito.

Un proceso de crecimiento sostenido

Cid resaltó que esta actualización formó parte del progreso institucional que los Bomberos de La Matanza vienen desarrollando en los últimos años. Esta mejora en las comunicaciones se sumó a las recientes inversiones en unidades móviles y equipos de protección personal (EPP) para los brigadistas.

Con este avance, el cuerpo activo de La Matanza —uno de los más grandes y con mayor demanda operativa del país— fortaleció su capacidad de respuesta, asegurando una coordinación más ágil y profesional frente a las emergencias.