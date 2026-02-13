Atendieron más de 200 emergencias durante el primer mes de 2026

El director del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, Jhony Pérez Sayas, presentó el balance operativo correspondiente a enero de 2026, periodo en el que la institución respondió a un total de 221 emergencias en diversos sectores de la ciudad. El informe subrayó la diversidad de escenarios de riesgo que enfrentó el organismo para garantizar la protección de la vida y los bienes de los ciudadanos.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, las intervenciones relacionadas con abejas africanizadas fueron las más frecuentes, alcanzando un total de 65 atenciones. En segundo lugar, se ubicaron los incendios en basureros satélites (40 casos) y los incendios de cobertura vegetal (33 emergencias), incidentes que las autoridades vincularon directamente con la quema no controlada y la disposición inadecuada de residuos sólidos.

Diversidad de intervenciones operativas

El despliegue de las unidades bomberiles durante el mes de enero también incluyó la atención de:

Siniestros estructurales y vehiculares: 34 incendios en viviendas y 6 en vehículos.

Incidentes con materiales peligrosos: 9 derrames de combustible, 7 escapes de gas natural y casos de fugas de productos químicos.

Rescate y auxilio: 7 accidentes de tránsito, 3 rescates en ascensores y operativos de salvamento de personas y animales.

Asimismo, el cuerpo de socorro dio respuesta a situaciones críticas como derrumbes de muros, cortocircuitos, transformadores incendiados y casos de ahogamiento, consolidando una operatividad integral en todo el distrito.

Llamado a la prevención ciudadana

Tras dar a conocer las cifras, el director Pérez Sayas enfatizó que gran parte de estos eventos pudieron haberse evitado. En este sentido, la institución instó a la comunidad a adoptar medidas responsables, tales como evitar la quema de basura, no manipular enjambres de abejas por cuenta propia y realizar revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas y de gas.

Desde el Cuerpo de Bomberos de Cartagena se ratificó el compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de prevención y respuesta, invitando a la ciudadanía a utilizar las líneas oficiales de atención de manera inmediata ante cualquier situación de riesgo.