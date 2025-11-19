Bomberos de Meliquina refuerzan su red de comunicaciones

Bomberos Voluntarios de Villa Meliquina realizaron tareas de mantenimiento y optimización en su sistema de comunicaciones de cara a la temporada de incendios. Desde sus redes sociales destacaron que una comunicación clara antes, durante y después de cada servicio es fundamental para garantizar una respuesta efectiva en situaciones de emergencia.

Con sus dos repetidoras —la ubicada en Piedra San Francisco y la recientemente instalada en la Estancia San Jorge— el cuartel contará ahora con una cobertura mucho más amplia y limpia, alcanzando distancias mayores hacia la zona del Caleufu y latitudes críticas donde la comunicación era limitada. Esta mejora resulta clave para el trabajo operativo en una temporada de incendios que se anticipa exigente.