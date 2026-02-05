Bomberos Voluntarios de Rivadavia con nuevo camio

La comunidad recibió con gran alegría y afecto el nuevo camión cisterna incorporado al Cuartel de Bomberos Voluntarios de Rivadavia, una herramienta esencial que permitirá seguir mejorando la capacidad de respuesta ante emergencias y reforzar el trabajo cotidiano, al servicio de los vecinos y vecinas.

El recibimiento contó con la presencia del intendente Juanci Martínez y el secretario de Gobierno, Sebastián Hernández, quienes acompañaron a la institución en este importante momento y destacaron el compromiso, la vocación y el esfuerzo permanente de quienes integran el cuerpo activo.

“Desde el Municipio continuamos con el apoyo permanente a Bomberos de todo el distrito, quienes realizan una tarea fundamental y sostienen a diario la institución al servicio de los rivadavienses”, destacó el Intendente Martínez luego de la actividad.