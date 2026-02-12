Bomberos realizaron un abrazo solidario en reclamo de mejoras laborales

El cuerpo de Bomberos Zapadores de Rosario encabezó este miércoles una jornada de visibilización en las puertas de su cuartel central, ubicado en la calle Rioja al 2800. A través de un abrazo solidario, los efectivos buscaron exponer la compleja situación económica y operativa que atraviesan, marcada por ingresos que consideraron insuficientes frente a la alta peligrosidad y demanda de su labor diaria.

La movilización comenzó alrededor de las 18:30 y contó con la participación de integrantes del cuerpo, quienes reclamaron una recomposición salarial y la implementación de un adicional por riesgo laboral. Según explicaron, la exposición permanente a situaciones críticas y agentes nocivos justifica una compensación acorde a la naturaleza de su servicio.

Cifras de una labor intensificada

Durante la manifestación, los representantes de la agrupación recordaron la histórica trayectoria del cuerpo, que presta servicios ininterrumpidos en la ciudad desde el año 1903. Asimismo, brindaron datos estadísticos para dimensionar la carga de trabajo actual:

Año 2025: Cerró con un total de 3.500 intervenciones.

Año 2026: En el transcurso de los primeros meses, ya sumaron 700 salidas, una cifra impulsada por el incremento de las quemas de pastizales en la región.

Un pedido de reconocimiento

Una de las voceras de la iniciativa expresó en declaraciones a la prensa local que el personal “no recibe lo que merece”, haciendo hincapié en que el compromiso de los bomberos con la seguridad de Rosario no se ve reflejado en sus condiciones actuales.

El reclamo puso de manifiesto la necesidad de fortalecer institucionalmente a una fuerza que, pese a las dificultades económicas, continuó garantizando la respuesta ante emergencias de manera constante.