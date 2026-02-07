Bomberos Voluntarios de Dolavon celebró su 38° aniversario

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Dolavon conmemoró este jueves su 38° aniversario con un emotivo acto institucional que reunió a autoridades, integrantes del cuerpo activo, aspirantes y vecinos de la comunidad.

La jornada estuvo marcada por los reconocimientos y el orgullo institucional. Durante la ceremonia se realizó la lectura de la reseña histórica, recordando los inicios de la institución el 5 de febrero de 1988, cuando un grupo de vecinos, impulsados por su vocación de servicio, dio origen al cuartel que hoy continúa trabajando de manera ininterrumpida las 24 horas, los 365 días del año.

Durante el acto se llevó adelante la entrega de presentes a quienes finalizaron con éxito el Curso de Bomberos Nivel 1, destacando su compromiso con la capacitación y la labor voluntaria. Asimismo, se dio lectura a la resolución de Comisión Directiva mediante la cual se concretaron ascensos de aspirantes en formación, reconociendo el esfuerzo y la responsabilidad demostrada en su trayectoria dentro de la institución.

Uno de los momentos más significativos fue la distinción al Bombero Oficial Inspector Mauro Castillo por sus 25 años de servicio, resaltando su dedicación y su ejemplo para las nuevas generaciones de bomberos voluntarios.