Los Bomberos de San Javier presentaron nuevo equipamiento

La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Javier realizó la presentación oficial de la ampliación de sus recursos operativos. El nuevo equipamiento fue incorporado con el objetivo de optimizar la respuesta ante emergencias, con un enfoque especial en el combate de incendios forestales en la región.

El acto contó con la presencia de Hugo Costanzo, integrante de la Comisión Directiva, y Fabián Costante, jefe del Cuerpo Activo. Ambos brindaron detalles sobre los elementos recibidos a través de Protección Civil del Gobierno de la provincia de Santa Fe y destacaron el rol fundamental del acompañamiento sostenido de la comunidad local en el crecimiento de la institución.

Detalles del equipamiento incorporado

El jefe del cuerpo activo, Fabián Costante, precisó que las nuevas adquisiciones destinadas a la Brigada Forestal incluyeron tecnología de alto desempeño:

Bomba de alta presión: Equipo de origen europeo diseñado para intervenciones de gran magnitud.

Protección personal: Equipos forestales homologados para garantizar la seguridad de los efectivos.

Herramientas específicas: Una motosierra y un soplador técnico para el combate de incendios de vegetación.

Generador trifásico: Una unidad de 13 kVA, apta para servicios de emergencia o para dar soporte operativo ante cortes de energía en el marco de la Junta de Protección Civil.

Expansión de la capacidad operativa

Durante la presentación, se aclaró que estos nuevos elementos no sustituyeron material preexistente, sino que funcionaron como una expansión significativa de la capacidad de respuesta del cuartel.

Este avance se sumó a una serie de mejoras previas, como las herramientas adquiridas durante el año pasado y los equipos forestales donados por el senador departamental a comienzos de 2025, consolidando un proceso de reequipamiento constante para la institución sanjavierina.