Se presentó el equipamiento de Bomberos adquirido por el Municipio

El Municipio de Tandil concretó la entrega de material y equipamiento adquirido para continuar mejorando la funcionalidad y los servicios que brindan los cuarteles Central y Villa Italia de Bomberos y Policía Ecológica.

El equipamiento fue entregado por el subsecretario de Protección Ciudadana, Juan Ibáñez, y el Director de Defensa Civil, Héctor Van Valssenhof, al Comisario Relli Martín Tifner, titular de la Delegación de Policía Ecológica, el Subcomisario German Espindola, a cargo del Cuartel Centro, y el Teniente Fernando Idiart, a cargo del Cuartel de Villa Italia.

La compra del equipamiento demandó una inversión aproximada de 24 millones de pesos e incluyó: un trípode para rescate, marca MSA, modelo Workman, dos equipos de respiración autónoma (ERA), marca MSA, modelo G1, una camilla de rescate SKED, marca Task, linternas especiales para bomberos, marca Pelican, modelo 3415, lonas para triage, dos antenas Starlink, máscaras máscaras para equipos ERA y una estación meteorológica móvil.

De los equipos presentados, la estación meteorológica, una de las antenas Starlink y las máscaras serán destinadas a reforzar a la Policía Ecológica y la casilla del Centro de Operaciones de Emergencia.

El equipamiento de rescate (trípode, camilla, lonas, equipos ERA) quedan a cargo del cuartel Centro, y el resto de los materiales serán compartidos entre el Cuartel de Villa Italia y el del Centro.

Esta entrega se suma a la compra de un dron equipado con cámara térmica para el cuartel Central, que se puede utilizar en incendios o en tareas de búsqueda y rescate de personas en las sierras.