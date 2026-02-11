Luto por el fallecimiento de dos bomberos en un incendio

Una tragedia afectó a la comunidad de bomberos en el sur del estado Monagas, donde dos efectivos forestales perdieron la vida en cumplimiento de sus funciones. El suceso ocurrió mientras los uniformados participaban en las tareas de control de un incendio forestal registrado en la región.

Según las informaciones preliminares que trascendieron, los bomberos fueron alcanzados por las llamas durante las maniobras operativas. Si bien el hecho generó una profunda conmoción, aún se esperaba precisión sobre si el siniestro se originó en las inmediaciones de su base de trabajo o en una zona de despliegue externa.

Identificación de las víctimas

A través de reportes que circularon en redes sociales, las víctimas fueron identificadas como Arístides Figuera y Jhon Kennedy. Ambos se encontraban en la primera línea de combate contra el fuego al momento del fatal desenlace.

En espera de reportes oficiales

Hasta el cierre de las crónicas iniciales, no se había emitido un comunicado oficial por parte de las autoridades competentes que detallara las circunstancias técnicas o el contexto exacto del suceso.

La noticia despertó numerosas muestras de pesar y solidaridad por parte de diversas instituciones y compañeros del gremio, quienes resaltaron el sacrificio de estos servidores públicos en la protección de los recursos naturales y la seguridad ciudadana.